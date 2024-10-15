Ион Кику: «Граждане осознают, что страна не выдержит еще четыре года беспредела»

Ион Кику, кандидат на пост президента Республики Молдова, выдвинутый Партией развития и объединения Молдовы (ПРОМ), констатировал после ряда предвыборных собраний, что граждане осознают, что страна не выдержит еще четыре года функциональной неграмотности и захвата государства.