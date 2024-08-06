Генерал Бижев: F-16 проиграл российскому Су-27 в уникальном бою

Бывший заместитель главы ВВС РФ по вопросам единой системы противовоздушной обороны (ПВО) СНГ генерал Айтеч Бижев, рассказывая об уникальном бое между американским истребителем F-16 и российским Су-27, подчеркнул, что победу одержало отечественное судно.
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