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Мэтт Салливан: «Бруклин» оплачивает аренду жилья девушкам Кайри и Дюрэнта, вкладывается в их друзей»

Актер, сценарист, автор книги о «Нетс» Мэтт Салливан рассказал о том, что клуб тратит крупные суммы денег, проявляя заботу о звездных Кайри Ирвинге и Кевине Дюрэнте.

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