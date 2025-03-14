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SPLETNIK

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Елена Перминова поделилась новым снимком с бойфрендом Тарасом Романовым

Елена Перминова поделилась новым снимком с бойфрендом Тарасом Романовым

Елена Перминова показала в сторис* новое совместное фото с 29-летним бойфрендом, манекенщиком Тарасом Романовым.

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