Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 702 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Рахимулла Алеев
    Этих сыкливых шакалов надо без всяких предупреждений ,как они с нашим газопроводами , бить везде где только представи...Пардонте муа: Рос...
  • Светлана Рычкова Орлова
    вот только таких президентов нам не хватало... долбаный капиталистКандидат в презид...
  • Лариса Кислицына
    просто необходимо пожестчеПардонте муа: Рос...

В Киеве психоз: оборонять столицу незалежной некому

В Киеве психоз: оборонять столицу незалежной некому

Враг нахваливает русскую армию. В чем подвох? Александр Ситников Александр Ситников Фото: Павел Колядин/ТАСС Немецкий журналист Грегор Швунг, работающий сейчас в незалежной, в репортаже для телеканала Welt рассказал о панике, которая царит в столице бандерштата из-за успехов российской армии на фронте.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВВ
Владимир Витковский
Тебе жалко эту  падаль?
Ответить
16 час.
ВТ
Василий Топчий
Виктор Шилин пишет, что НЕ НАДО НЕДООЦЕНИВАТЬ ВРАГА.
Ответить
16 час.
ВВ
Владимир Витковский
Как раз уничтожение тотальное и есть оценка врага.
Ответить
12 час.

Картина дня

наверх
Задать вопрос доктору