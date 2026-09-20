Дайджест за неделю. 20 сентября 2026

Неделя выдалась на редкость насыщенной, и главным её событием стал прорыв хуситов в Йемене. Они освободили значительную часть юга страны от саудовских войск, установив контроль над всем побережьем Красного моря и стратегическим островом Перим, который перекрывает Баб-эль-Мандебский пролив.