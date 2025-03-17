Актриса Марина Кравец вступилась за ремейки советской классики

Актриса и резидент Comedy Club Марина Кравец в интервью "Газете.Ru" выразила мнение, что ремейки советской классики, выходящие в последние годы, в будущем могут быть переосмыслены аудиторией в лучшую сторону.
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