Звезда фильма "Дневник памяти" Джина Роулендс умерла в возрасте 94 лет

Global Look Press/Mayer/face to face Лауреат четырех премий "Эмми", двух "Золотых глобусов" и номинантка на "Оскар", американская актриса Джина Роулендс, наиболее известная российскому зрителю по роли пожилой версии Элли в фильме "Дневник памяти", умерла в возрасте 94 лет.