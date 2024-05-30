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Противостоять НIMARS и АТАСМS: шанс на ренессанс зенитной артиллерии крупного калибра

Противостоять НIMARS и АТАСМS: шанс на ренессанс зенитной артиллерии крупного калибра

В предыдущем материале Возможности противника по нанесению ударов вглубь территории России непрерывно возрастают мы говорили о том, что ситуация с нанесением вооружёнными силами Украины (ВСУ) ударов вглубь российской территории значительно ухудшилась и продолжает усугубляться, в связи с чем необходимо усиление существующих и поиск новых способов и средств повышения эффективности противовоздушной обороны (ПВО).

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