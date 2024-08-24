БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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…Чекисты все же не добили Кука. Почему после победы в СВО нужна более тщательная денацификация 2.0 ﻿

…Чекисты все же не добили Кука. Почему после победы в СВО нужна более тщательная денацификация 2.0 ﻿

Владимир Скачко Ровно 60 лет назад, в 1964 году человек по имени Василий Кук закончил историко-философский факультет Киевского госуниверситета (КГУ) имени Тараса Шевченко и продолжил успешно работать в Центральном государственном историческом архиве.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Гуманность к врагам  несёт гибель народам страны, где  врагов оставили в живых.
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10 час.
ЕА
Евгений Алексеенко
СОгласен с вами,но похоже так не будет,сами знаете почему!!!!!
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5 час.
Владимир Алтайцев
Нам  всем  надо помнить  пророческие  слова  Бертольда  Брехта:- &quot; Ещё  способно плодоносить чрево, которое вынашивало  гада&quot;.
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5 час.

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