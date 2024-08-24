…Чекисты все же не добили Кука. Почему после победы в СВО нужна более тщательная денацификация 2.0 ﻿

Владимир Скачко Ровно 60 лет назад, в 1964 году человек по имени Василий Кук закончил историко-философский факультет Киевского госуниверситета (КГУ) имени Тараса Шевченко и продолжил успешно работать в Центральном государственном историческом архиве.