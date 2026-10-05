«Суперконструктор» от «Сибура»

Лидер российской нефтехимической отрасли развивает оригинальную технологию получения полифталамида, ранее в России не производившегосяПРЕСС-СЛУЖБА КБГУ На лабораторной установке в Кабардино-Балкарском государственном университете были получены первые килограммы полифталамидачитайте на monocle.