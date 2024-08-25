Прогноз магнитных бурь на неделю с 26 августа по 1 сентября Ольга ВайленкоМагнитные бури — это явление, которое уже давно стало частью повседневной жизни, хотя многие из нас до сих пор не до конца понимают их природу и влияние на организм.