Прогноз магнитных бурь на неделю с 26 августа по 1 сентября Ольга ВайленкоМагнитные бури — это явление, которое уже давно стало частью повседневной жизни, хотя многие из нас до сих пор не до конца понимают их природу и влияние на организм.
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