Как безопасно провести выходные: советы МЧС.

Лето продолжается, а впереди очередные выходные. Работники МЧС желают провести время с пользой и ОБЯЗАТЕЛЬНО безопасно!При походе в лесУ водыПока купальный сезон продолжается, важно помнить о простых и важных постулатах безопасного отдыха на воде.
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