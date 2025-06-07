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Как безопасно провести выходные: советы МЧС.

Как безопасно провести выходные: советы МЧС.

Лето продолжается, а впереди очередные выходные. Работники МЧС желают провести время с пользой и ОБЯЗАТЕЛЬНО безопасно!При походе в лесУ водыПока купальный сезон продолжается, важно помнить о простых и важных постулатах безопасного отдыха на воде.

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