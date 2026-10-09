Минфин США разрешил экспорт российского дизеля на мировой рынок

Минфин США, по указанию президента Трампа, выдал временное разрешение на поставки российского дизельного топлива на мировой рынок через Управление по контролю за иностранными активами (OFAC).
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