В Тамбовской области коронавирусом заболели более 120 женщин

Опубликована оперативная информация по заболеваемости коронавирусом на утро 25 декабря. Как сообщает региональный штаб по предупреждению завоза и распространения в области новой коронавирусной инфекции, зафиксировано 204 новых случая заболевания.
Опубликована оперативная информация по заболеваемости коронавирусом на утро 25 декабря. Как сообщает региональный штаб по предупреждению завоза и распространения в области новой коронавирусной инфекции, зафиксировано 204 новых случая заболевания.
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