Новости Тамбова

55 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валентин Поляков
    Всё идёт к тому, что ни одно преступление не будет раскрыто, не говоря уже о поддержании порядка в т.н. пенитенциарно...В Госдуму внесли ...
  • Дану Фиолетово
    А чего они боятся они вакцинированы и в намордниках значит защищены . Дурость власти .В тамбовских авто...
  • zygmund nedialkow
    После массовой вакцинации несколькими дозами так убьют естественный иммунитет, что  сильно восприимчивые не смогут вы...Эксперт рассказал...

В Тамбовской области коронавирусом заболели более 120 женщин

В Тамбовской области коронавирусом заболели более 120 женщин

Опубликована оперативная информация по заболеваемости коронавирусом на утро 25 декабря. Как сообщает региональный штаб по предупреждению завоза и распространения в области новой коронавирусной инфекции, зафиксировано 204 новых случая заболевания.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх