У задержанного генерала Муминджанова нашли недвижимость на 120 млн рублей

Генерал-майор Валерий Муминджанов, задержанный по обвинению во взяточничестве, вместе с членами семьи владеет многочисленными объектами недвижимости в Москве и Воронеже.
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