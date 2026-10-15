Министр обороны России Андрей Белоусов заявил о сложной военно-политической обстановке у границ СНГ. Об этом он сказал на заседании Совета министров обороны стран Содружества, которое проходит в киргизском Чолпон-Ате.
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