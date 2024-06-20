Во Франции призвали Украину вернуться к стамбульским соглашениям

Западу нужно прекратить финансировать Украину, а ей самой следует вернуться за стол переговоров с РФ на основании договоренностей, достигнутых в Стамбуле в 2022 году, заявил французский политик, лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X.