Ирландский поэт и драматург Оскар Уайльд появился на свет 16 октября 1854 года. Его пьесы до сих пор ставят во всём мире, а произведения разбирают на цитаты.
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