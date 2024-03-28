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Закон, порядок, государство

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Подозреваемого в ограблении почтальона в Забайкальском крае задержали сотрудники уголовного розыска

В Забайкальском крае в дневное время в отдел полиции «Черновский» УМВД России по городу Чите поступило сообщение о том, что в подъезде одного из жилых домов региональной столицы неизвестный мужчина напал на женщину-почтальона, нанеся удар по голове, после чего вырвал из её рук сумку с денежными средствами в сумме свыше 130 тысяч рублей, а затем скрылся.

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