Республиканцы потребовали от Байдена прояснить американскую стратегию по Украине

РИАМО - 7 окт. Председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса Майкл Маккол и старший республиканец в аналогичном комитете Сената Джим Риш призвали президента Байдена сформулировать стратегию США по поддержке Киева, пишет ТАСС.
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