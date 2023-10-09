Axios: Блинкен не смог призвать арабские страны осудить операцию ХАМАС

Госсекретарь США Энтони Блинкен провел переговоры с главами МИД арабских стран, которые заключили мирные соглашения с Израилем, и безуспешно призвал их осудить операцию палестинского движения ХАМАС против еврейского государства, сообщает портал Axios, ссылаясь на американского чиновника.
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