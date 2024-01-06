Times: армия Британии ищет контр-адмирала по подлодкам на сервисе LinkedIn

На фоне кадровых проблем командование ВМС Британии было вынуждено разместить рекламу с поиском кандидата на должность контр-адмирала по подводным лодкам на сервисе по поиску работы LinkedIn, пишет газета Times, ссылаясь на размещенную вакансию.
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