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Проекты Овнов, щедрость Тельцов и опыт Дев: подробный гороскоп на 6 сентября

Проекты Овнов, щедрость Тельцов и опыт Дев: подробный гороскоп на 6 сентября

ОВНЫ, завершение старых проектов принесет вам прибыль. Сейчас хорошо наводить мосты с теми из окружающих, чьи действия кажутся вам странными.

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