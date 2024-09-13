Может ли обновление ОС для iPhone заблокировать телефон?

В новой iOS 18, релиз которой запланирован уже на 16 сентября, появится функция Activation Lock. Если при замене аккумуляторов, модулей камер и дисплеев обнаружится, что на телефон пытаются установить б\у запчасть, iPhone запросит ввести пароль от Apple ID с телефона-донора.