«Алиса» хочет поселиться в доме на этапе котлована

Застройщики будут продавать пакеты устройств вместе с квартирой или как дополнительную опцию. Сам дом, в котором будут располагаться поумневшие квартиры, по идее, должен быть не менее сообразительным«Яндекс» начал сотрудничать с девелоперами для внедрения систем умного дома на старте проекта.