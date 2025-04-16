«Алиса» хочет поселиться в доме на этапе котлована

Застройщики будут продавать пакеты устройств вместе с квартирой или как дополнительную опцию. Сам дом, в котором будут располагаться поумневшие квартиры, по идее, должен быть не менее сообразительным«Яндекс» начал сотрудничать с девелоперами для внедрения систем умного дома на старте проекта.
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