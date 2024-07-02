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В Казани полицейские задержали мужчину, нанесшего ножевое ранение

На место происшествия выехали сотрудники полиции. Установлено, что возле подъезда одного из домов в Приволжском районе между двумя мужчинами возник конфликт, в результате которого один нанес другому несколько ножевых ранений.

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