В Казани полицейские задержали мужчину, нанесшего ножевое ранение

На место происшествия выехали сотрудники полиции. Установлено, что возле подъезда одного из домов в Приволжском районе между двумя мужчинами возник конфликт, в результате которого один нанес другому несколько ножевых ранений.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)