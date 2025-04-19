«Оно того не стоит». Ваулз посоветовал Mercedes не подписывать контракт с Ферстаппеном

Getty Images / Red Bull Content PoolРуководитель Williams Джеймс Ваулз прокомментировал слухи о возможном переходе Макса Ферстаппена в Mercedes, подчеркнув, что, на его взгляд, такой шаг может оказаться ошибочным для немецкой команды.
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