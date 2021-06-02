На украинские грабли: Казахстан реабилитирует пособников Гитлера

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯПолитикаНа украинские грабли: Казахстан реабилитирует пособников Гитлера В Казахстане 31 мая правительство и местные власти отметили «День памяти жертв политических репрессий».Вернуться к статье43НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьИгорь ВасилевскийА закончится вся эта катавасия тем, что русские и прочие не "титульные" (слово то какое поганое!) выедут из этой страны и там воцарится то, что там всегда и процветало - родо-племенной строй. Во главе, естественно, будут правильные акимы или ханы, а всех остальных - в средневековье, в юрты. И плодитесь и размножайтесь там как аллах пошлет. Правда, земли будут не родовые, а акима, скот будет опять же - акима. А если нижний джюс начнет еще войну с верхним, что рано или поздно случится, то.... Короче - привет, средневековье! И после этого у некоторых делаются недоуменные глаза - как, мы любим русских, они принесли нам европейскую цивилизацию, да они нас учат-лечат. А они, русские нескончаемым потоком за пределы этой страны обетованной...Безудержно...Сергей ФедоровЕбнутые косоглазые обезьяны! Вообще мозгами поехали, твари!!!Юрий иванович Ельцоввсе жизнь родо-племенным строем жили, в советское время вроде придерживали, а потом понеслось -жузы -музы,баи раздолбаи как были сыны степей так и остались каждый второй чингис-ханом себя мнит.....vilen petrovидиоты затеяли опасную игру -думают возглавят,хрен с маслом,националисты сметут и Назарбаева и Токаева, за Назарбаевым шовинизм давно подмечен,никто как именно Назарбаев возглавил националистическое движение после назначения Колбина первым секретарём ЦК Казахстана и Колбин был вынужден уйти.К татаро монголам казахи не имеют никакого отношения,да и большой вопрос было ли вообще завоевание Руси,это в летописях сочинённых гораздо позже "освобождения" от ига оно вроде было,но интересная деталь,никаких следов вообще за три века не оставили,ни утвари,ни по содержанию генов в крови-они чё все импотенты были?? или гомосексуалисты???казахи хотят примазаться к "великой" монголии, сильные нации развиваются увеличивается численность населения,а тут в современном мире живёт 10 млн монголов.Комментировать
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