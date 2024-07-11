Семьям нетрудоустроенных мигрантов могут запретить въезд в Россию - источник

виктор климахин

Нас Россиян выгнали убивали думали искоренили корень зла а получили то что им чуркам ишакам пришло разруха угробили предприятия институты передовые технологии и науку это не урюком с арбузом торговать и курить наркоту и муфтий слушать какие плохие Русские Теперь лезут в Россию как шакалы и собаки со своим уставом и законом чтоб опять жить как раньше и чтоб Россияне содержали и работали за них а черножопые мигранты чурки басмачи жили как эмиры и султаны не работая ТОЛЬКО УБИВАТЬ ВЕСЬ ЧУРКИСТАН ЧЕРНОЖОПЫХ МИГРАНТОВ ИСЛАМИСТОВ КАК БЕШЕННЫХ СОБАК И ШАКАЛОВ