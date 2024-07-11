Фото: freepik Источник телеграм-канала Baza сообщил о том, что семьям нетрудоустроенных мигрантов могут запретить въезд в Россию.
Семьям нетрудоустроенных мигрантов могут запретить въезд в Россию - источник
Комментарии
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виктор климахин
Нас Россиян выгнали убивали думали искоренили корень зла а получили то что им чуркам ишакам пришло разруха угробили предприятия институты передовые технологии и науку это не урюком с арбузом торговать и курить наркоту и муфтий слушать какие плохие Русские Теперь лезут в Россию как шакалы и собаки со своим уставом и законом чтоб опять жить как раньше и чтоб Россияне содержали и работали за них а черножопые мигранты чурки басмачи жили как эмиры и султаны не работая ТОЛЬКО УБИВАТЬ ВЕСЬ ЧУРКИСТАН ЧЕРНОЖОПЫХ МИГРАНТОВ ИСЛАМИСТОВ КАК БЕШЕННЫХ СОБАК И ШАКАЛОВ
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7 час.
виктор климахин
Кто служил в стройбате с черножопыми в один голос скажут только убивать до последнего чуркистана иначе не жить и добра не видать от черножопых шакалов
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7 час.
ЛС
Лидия Санникова
Почему только могут? Делать надо, и, как можно быстрее. Тех депутатов в гд, кто против, гнать, как врагов России.
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44 мин.
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