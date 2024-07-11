Политика как он...
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Политика как она есть

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Семьям нетрудоустроенных мигрантов могут запретить въезд в Россию - источник

Семьям нетрудоустроенных мигрантов могут запретить въезд в Россию - источник

Фото: freepik Источник телеграм-канала Baza сообщил о том, что семьям нетрудоустроенных мигрантов могут запретить въезд в Россию.

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Комментарии
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виктор климахин
Нас   Россиян   выгнали   убивали   думали   искоренили  корень  зла    а  получили   то  что  им  чуркам   ишакам  пришло  разруха   угробили   предприятия   институты   передовые  технологии  и  науку    это  не  урюком   с  арбузом  торговать   и  курить  наркоту   и  муфтий  слушать   какие  плохие  Русские   Теперь   лезут   в  Россию   как  шакалы  и  собаки   со  своим  уставом   и  законом   чтоб  опять  жить   как  раньше  и  чтоб   Россияне   содержали  и  работали  за  них    а  черножопые  мигранты  чурки  басмачи   жили  как  эмиры  и  султаны      не  работая  ТОЛЬКО  УБИВАТЬ   ВЕСЬ  ЧУРКИСТАН   ЧЕРНОЖОПЫХ  МИГРАНТОВ    ИСЛАМИСТОВ  КАК  БЕШЕННЫХ  СОБАК  И   ШАКАЛОВ
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7 час.
виктор климахин
Кто   служил  в  стройбате  с  черножопыми   в  один  голос  скажут   только  убивать   до  последнего  чуркистана  иначе  не  жить   и  добра  не  видать   от  черножопых  шакалов
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7 час.
ЛС
Лидия Санникова
Почему только могут? Делать надо, и, как можно быстрее. Тех депутатов в гд, кто против, гнать, как врагов России.
Ответить
44 мин.

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