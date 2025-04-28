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Марков объяснил, почему Макрон покорно ушел со встречи Трампа и Зеленского

Марков объяснил, почему Макрон покорно ушел со встречи Трампа и Зеленского

Президент Франции Эммануэль Макрон не стал спорить с американским коллегой Дональдом Трампом и покорно покинул их встречу с Владимиром Зеленским в Риме, так как ему нужно было создать благожелательную атмосферу между главой киевского режима и президентом США.

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