Марков объяснил, почему Макрон покорно ушел со встречи Трампа и Зеленского

Президент Франции Эммануэль Макрон не стал спорить с американским коллегой Дональдом Трампом и покорно покинул их встречу с Владимиром Зеленским в Риме, так как ему нужно было создать благожелательную атмосферу между главой киевского режима и президентом США.
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