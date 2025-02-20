Бастрыкин потребовал провести проверку после сюжета «Ники плюс»

Мария Прибыткова выживает в ужасающих условиях в Чалне. К проверке подключились следователи Глава СК России Александр Бастрыкин потребовал провести проверку после сюжета наших коллег с телеканала «Ника плюс» о замерзающей в Чалне Марии Прибытковой.