Бастрыкин потребовал провести проверку после сюжета «Ники плюс»

Мария Прибыткова выживает в ужасающих условиях в Чалне. К проверке подключились следователи Глава СК России Александр Бастрыкин потребовал провести проверку после сюжета наших коллег с телеканала «Ника плюс» о замерзающей в Чалне Марии Прибытковой.
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