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На Алтае выявили 25 новых случаев заражения SARS-CoV-2

На Алтае выявили 25 новых случаев заражения SARS-CoV-2

В Республике Алтай за прошедшие сутки выявили 25 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, наибольший прирост зафиксирован в Майминском районе (9 новых носителей).

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