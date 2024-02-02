В Москве задержан миллиардер, владелец крупнейшей в РФ компании по производству масла, владеющей брендами Ideal и "Олейна"

Avia.pro - Новости На Карена Ванецяна в Армении возбуждено дело за отмывание денег.По данным SHOT, накануне вечером полиция Москвы задержала на Новом Арбате 55-летнего гражданина Армении и Швейцарии Карена Ванецяна.
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