Группа астрономов обнаружила редкий миллисекундный пульсар-«паук», уничтожающий своего компаньона

Группа астрономов из Национального центра радиоастрофизики (NCRA) — Института фундаментальных исследований Тата (TIFR) в Пуне, возглавляемая аспиранткой Анкитой Гош (Ankita Ghosh) и профессором Бхасвати Бхаттачарья (Bhaswati Bhattacharyya), обнаружила редкий тип миллисекундного пульсара (MSP) под названием PSR J1242-4712.
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