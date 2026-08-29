"Рома" начала переговоры с "Зенитом" о покупке Луиса Энрике

Официальный запрос по условиям перехода бразильского вингера уже отправлен в Санкт-Петербург. Римляне хотят провернуть сделку в максимально сжатые сроки, так как сам фланговый форвард не против уехать в Италию до закрытия летнего трансферного окна.
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