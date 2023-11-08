Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Свежие комментарии

  • Елена Иванова
    кто то кому то заплатилЗерновоз взорвалс...
  • Виктор Гутман
    Это когда-то называлось так: размах рублевый, а удар копеечный! Усматривается, что оружие привез и выгрузил, а повреж...Зерновоз взорвалс...
  • Ольга
    Там весь "народ" такой же, некому сбрасывать.Сожрите друг друга!

Коварная Европа расставляет силки на Сергея Лаврова

Коварная Европа расставляет силки на Сергея Лаврова

С чего вдруг ОБСЕ понадобилось любезно приглашать «северных дикарей» к разговору? Андрей Захарченко На фото: министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (Фото: Александр Щербак/ТАСС) Материал комментируют: Вячеслав Тетёкин Сергей Марков С момента начала СВО наши отношения с европейскими организациями начали стремительно ухудшаться.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Я тоже этого всего опасаюсь...
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1 д.
Кошмар
Если Лавров поедет на встречу МИДов ОБСЕ, а он поедет, то он не зонд Европе вставит, а клизму. Однозначно.😀
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1 д.
Сергей Гришин
Верно! Послать туда клерка поменьше, т.ск. выразить свое фе к этому сборищу!
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1 д.

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