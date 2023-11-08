С чего вдруг ОБСЕ понадобилось любезно приглашать «северных дикарей» к разговору? Андрей Захарченко На фото: министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (Фото: Александр Щербак/ТАСС) Материал комментируют: Вячеслав Тетёкин Сергей Марков С момента начала СВО наши отношения с европейскими организациями начали стремительно ухудшаться.
Коварная Европа расставляет силки на Сергея Лаврова
Комментарии
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лл
лина любимцева
Я тоже этого всего опасаюсь...
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1 д.
Кошмар
Если Лавров поедет на встречу МИДов ОБСЕ, а он поедет, то он не зонд Европе вставит, а клизму. Однозначно.😀
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1 д.
Сергей Гришин
Верно! Послать туда клерка поменьше, т.ск. выразить свое фе к этому сборищу!
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1 д.
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