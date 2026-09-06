Слесарь «Звёздочки» стал вторым на всероссийском конкурсе «Лучший по профессии»

Иван Теплухин уступил победителю из Мордовии, но получил 500 тысяч рублей и серебряную медаль.Иван Теплухин уступил победителю из Мордовии, но получил 500 тысяч рублей и серебряную медаль.
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