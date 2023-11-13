На трассе Челябинск – Троицк будет полностью закрыто движение

В ночь с 14 на 15 ноября будет полностью закрыто движение на трассе Челябинск – Троицк. Как сообщили РИА «Новый День» в управлении федеральных автодорог «Южный Урал», в связи с проведением работ по установке модульного пешеходного перехода на 43 километре автомобильной дороги А-310 Челябинск – Троицк – граница с Республикой Казахстан будет введено временное ограничение движения транспортных средств в виде ограничения скорости: – с 22:00 до 23:00 14 ноября 2023 года, – с 23:40 14 ноября до 00:40 15 ноября 2023 года.