В МВФ призвали страны Запада следовать правовым нормам

Первый заместитель директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Гита Гопинат, говоря о стремлении Запада использовать активы РФ на Украине, напомнила государствам о необходимости следовать правовым нормам и гарантировать достаточное правовое обоснование любых своих действий.