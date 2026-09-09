Бюджетные места в вузах будут распределять по принципу актуальности профессии

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Бюджетные места в российских вузах будут распределять по новым правилам. Согласно проекту Минобрнауки, при финансировании станут учитывать востребованность специалистов на рынке труда.
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