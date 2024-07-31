Экс-замглавы Тюменской области пытался уехать на СВО из-под следствия

Экс-заместитель губернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин, которого обвиняют в получении взятки, отрицает попытку скрыться от следствия и утверждает, что намеревался отправиться в зону проведения военной операции.
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