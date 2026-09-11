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Нижегородская правда

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Квартет футболистов «Нижнего» в расширенном списке молодёжной сборной России

Квартет футболистов «Нижнего» в расширенном списке молодёжной сборной России

Объявлен расширенный состав молодёжной сборной России на осенний учебно-тренировочный сбор, который стартует 19 сентября.

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