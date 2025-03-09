Тюнинг для редкого Lamborghini Huracán STO

Воистину, Lamborghini — это автомобиль-экстраверт! То, как он звучит и то, как выглядит — словно кричит окружающим: «Смотрите на меня и восхищайтесь!» В рижском ателье AT26 Design поработали с трековой версией суперкара Lamborghini Huracán и сделали его ещё эффектнее: все оригинальные детали изготовлены из высококачественного углепластика.