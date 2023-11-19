Второй тур местных выборов: явка на 9:00 составила 2,76%

Во втором туре местных выборов в Молдове явка избирателей на участки для голосования по состоянию на 9:00 составила 2,76% (23484 человек) Из них мужчины составляют 48,76% (11449 человек), а женщины - 51,24% (12034).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии