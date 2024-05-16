Пенсионеров предупредили о новом виде мошенничества

Мошенники стали использовать новую схему обмана людей старшего возраста – теперь им обещают перерасчет пенсии в обмен на код идентификации, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин.
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