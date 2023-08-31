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Кириос о поражении Рууда: « »

Кириос о поражении Рууда: « »

В ответ на твит, что норвежец проиграл Чжичжэню Чжану, австралиец оставил эмодзи: « ». Кроме того, он прокомментировал то, что Тэйлор Фриц остался единственным игроком топ-20 в одной части сетки.

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