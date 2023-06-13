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Россия увеличит число образовательных проектов с Кыргызстаном

Россия увеличит число образовательных проектов с Кыргызстаном

Промышленная кооперация и развитие связей в сфере образования стали главными темами переговоров между главами правительств России и Кыргызстана.

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