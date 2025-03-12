«Студенты из глубинки»: нынешние высокопоставленные чиновники, которые пригодились в больших городах

Валентина Матвиенко призвала сократить прием студентов из регионов в столичные вузы. По ее словам, студенты из глубинки нередко становятся «неудачниками», не могут найти работу по специальности и не хотят возвращаться на малую родину, а следовательно, поздно заключают браки и рожают детей.