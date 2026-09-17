Беренче сыйныф укучылары өчен Түбән Кама шәһәре буенча юл күрсәткече барлыкка килде

Түбән Каманың беренче сыйныф укучыларына «Безнең шәһәр!» маҗаралар дәфтәрен тәкъдим иттеләр. Әлеге дәфтәр Түбән Кама шәһәренең 60 еллык юбелее уңаеннан, Татнефть хәйрия фонды ярдәме белән басылып чыкты.
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